इस अभियान में अधिकारी दुकान मालिकों के साथ मिलकर ऐसे लोगों को पहचान रहे हैं जो आदतन शराब पीते हैं। अब तक 147 लोगों की जांच हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर ने खून के सैंपल दिए हैं।

इसके साथ ही, वे उन लोगों को विटामिन भी दे रहे हैं, जिन्हें लंबे समय से शराब पीने के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है।

इतना ही नहीं, प्रशासन नियमित शराब पीने वालों का एक डेटाबेस भी तैयार कर रहा है। इसका मकसद है कि भविष्य में ऐसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सहायता दी जा सके और आगे चलकर ऐसी और दुखद घटनाओं को रोका जा सके।