मध्य प्रदेश में अनोखा अभियान, शराब की दुकानों के बहार होगी खून की जांच
सितंबर महीने में बांदा में नकली शराब पीने से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस दुखद घटना के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने अब सागर शहर में शराब की दुकानों के ठीक बाहर स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू किया है।
मेडिकल टीमें शराब पीने वालों की लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं की जांच कर रही हैं। उनका मकसद है कि इन समस्याओं के शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए और ज्यादा शराब पीने से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके।
अधिकारी और दुकान मालिक मिलकर कर रहे आदतन शराब पीने वालों की जांच
इस अभियान में अधिकारी दुकान मालिकों के साथ मिलकर ऐसे लोगों को पहचान रहे हैं जो आदतन शराब पीते हैं। अब तक 147 लोगों की जांच हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर ने खून के सैंपल दिए हैं।
इसके साथ ही, वे उन लोगों को विटामिन भी दे रहे हैं, जिन्हें लंबे समय से शराब पीने के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है।
इतना ही नहीं, प्रशासन नियमित शराब पीने वालों का एक डेटाबेस भी तैयार कर रहा है। इसका मकसद है कि भविष्य में ऐसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सहायता दी जा सके और आगे चलकर ऐसी और दुखद घटनाओं को रोका जा सके।