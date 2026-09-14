BRICS के बाद शाही मेहमान की सादगी पर फिदा हुए लोग, ड्राइवर से हाथ मिलाने का वीडियो वायरल

भारत दौरे पर शेख खालिद ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का प्रतिनिधित्व किया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के साथ रक्षा और AI जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने पर बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ भी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और UAE के रिश्तों को स्थिरता, समृद्धि और शांति का प्रतीक बताया। खासकर तब, जब दोनों देश अमीराती कंपनियों, जिनमें UAE का नया सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड 'एल-इमाद' भी शामिल है, से निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।