गुजरात पुलिस ने छात्रों के साथ मिलकर बांटे स्नैक्स, मनाया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न
गुजरात के सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन का एक वीडियो आजकल काफी चर्चा में है। इस वीडियो में छात्र प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी एक साथ स्नैक्स खाते और हंसते-बतियाते नजर आ रहे हैं। दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। आमतौर पर ऐसे मौकों पर तनाव का माहौल होता है, लेकिन यहां माहौल हैरान करने वाला था क्योंकि यह काफी दोस्ताना लग रहा था। थाने के अंदर चाय-नाश्ते से लेकर सेल्फी लेने और लूडो खेलने तक सब कुछ सामान्य और दोस्ताना तरीके से चल रहा था।
प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों ने खुशी मनाई
एक छात्र ने एक पुलिस अधिकारी से नाश्ते के बारे में पूछा, तो उन्हें तुरंत हंसते हुए जवाब मिला: 'चाय-नाश्ता सब मिलेगा'। इसी बीच, जैसे ही यह खबर आई कि केंद्रीय मंत्री प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहां का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। छात्रों ने 'प्रधान, इट्स डन ब्रो' लिखी तख्तियां लहराते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। थाने से बाहर निकलने से पहले छात्रों ने 'थैंक यू! वी लव यू, गुजरात पुलिस!' के नारे लगाकर अधिकारियों का दिल से शुक्रिया अदा किया। यह वीडियो क्लिप ऑनलाइन खूब सराही जा रही है और इसे बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।