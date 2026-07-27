गुजरात पुलिस ने छात्रों के साथ मिलकर बांटे स्नैक्स, मनाया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न

एक छात्र ने एक पुलिस अधिकारी से नाश्ते के बारे में पूछा, तो उन्हें तुरंत हंसते हुए जवाब मिला: 'चाय-नाश्ता सब मिलेगा'। इसी बीच, जैसे ही यह खबर आई कि केंद्रीय मंत्री प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहां का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। छात्रों ने 'प्रधान, इट्स डन ब्रो' लिखी तख्तियां लहराते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। थाने से बाहर निकलने से पहले छात्रों ने 'थैंक यू! वी लव यू, गुजरात पुलिस!' के नारे लगाकर अधिकारियों का दिल से शुक्रिया अदा किया। यह वीडियो क्लिप ऑनलाइन खूब सराही जा रही है और इसे बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।