अमेरिकी हमले में बेटे की मौत: पिता ने 'खाली जहाज' का दावा कर US को घेरा
राजेश शर्मा अपने 23 साल के बेटे आदित्य की मौत की पूरी जांच चाहते हैं। आदित्य उन 3 भारतीय नाविकों में शामिल थे जो हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास हुए अमेरिकी हमले में मारे गए थे। राजेश शर्मा ने अमेरिका के उस दावे को गलत बताया है, जिसमें कहा गया था कि उनका जहाज ईरानी तेल ले जा रहा था। उन्होंने साफ कहा कि जहाज खाली था और दुबई की ओर सामान लेने जा रहा था। शर्मा ने बताया, "जहाज खाली था और दुबई जा रहा था।"
भारत ने वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया
राजेश शर्मा ने बचाव अभियान के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को पहले तो लापता बताया गया था। बाद में पता चला कि इलाज के लिए ले जाते समय चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने पूछा कि आदित्य को तुरंत मेडिकल मदद क्यों नहीं मिली। शर्मा ने यह भी बताया कि उनके बेटे को जहाज पर लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था और उस पर काफी दबाव भी रहता था। इस घटना से लोगों में काफी गुस्सा था, जिसके बाद भारत ने एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। भारत ने इस हमले को "अस्वीकार्य" बताया है और समुद्र में भारतीय नाविकों की बेहतर सुरक्षा की मांग की है।