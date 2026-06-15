अमेरिकी हमले में बेटे की मौत: पिता ने 'खाली जहाज' का दावा कर US को घेरा

भारत ने वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया

राजेश शर्मा ने बचाव अभियान के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को पहले तो लापता बताया गया था। बाद में पता चला कि इलाज के लिए ले जाते समय चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने पूछा कि आदित्य को तुरंत मेडिकल मदद क्यों नहीं मिली। शर्मा ने यह भी बताया कि उनके बेटे को जहाज पर लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था और उस पर काफी दबाव भी रहता था। इस घटना से लोगों में काफी गुस्सा था, जिसके बाद भारत ने एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। भारत ने इस हमले को "अस्वीकार्य" बताया है और समुद्र में भारतीय नाविकों की बेहतर सुरक्षा की मांग की है।