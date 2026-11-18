केरलम में कांग्रेस नेता 10 लाख की रिश्वत मांगते पकड़े गए, पार्टी ने किया निष्कासित
कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) के सचिव सुहैल शाहजहा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है। उन पर एक अस्पताल मालिक से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था और उन्हें पुलिस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था। इसके बाद पैसे के लेन-देन का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शाहजहा पर यह भी आरोप है कि पैसे न देने पर उन्होंने उस हेल्थकेयर फैसिलिटी से जुड़े मानहानिकारक वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी थी।
पिनराई विजयन ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
शाहजहा की गिरफ्तारी के बाद काफी हंगामा मचा है। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह घटना दिखाती है कि किसी को धमकाकर और लाखों रुपये की उगाही करते हुए एक व्यक्ति का जो वीडियो सामने आया है, वह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती का सबूत नहीं है। यह उस घमंड को साफ दिखाता है जो यह मानने से आता है कि सत्ता हाथ में हो तो कुछ भी करके बच निकला जा सकता है। उन्होंने इस घटना को पार्टी के भीतर सड़ी हुई राजनीतिक संस्कृति की निशानी बताया।