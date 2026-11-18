शाहजहा की गिरफ्तारी के बाद काफी हंगामा मचा है। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह घटना दिखाती है कि किसी को धमकाकर और लाखों रुपये की उगाही करते हुए एक व्यक्ति का जो वीडियो सामने आया है, वह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती का सबूत नहीं है। यह उस घमंड को साफ दिखाता है जो यह मानने से आता है कि सत्ता हाथ में हो तो कुछ भी करके बच निकला जा सकता है। उन्होंने इस घटना को पार्टी के भीतर सड़ी हुई राजनीतिक संस्कृति की निशानी बताया।