दिल्ली में रोड रेज का वायरल वीडियो: टैक्सी ड्राइवर का दावा- मिली जान से मारने की धमकी देश Jun 27, 2026

दिल्ली के द्वारका सेक्टर-1 के पास पलाम रोड पर हुए एक रोड रेज का वीडियो आजकल इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक, एक टैक्सी ड्राइवर और स्कोडा कार सवारों के बीच पहले हल्की टक्कर हुई, जिसके बाद उनमें जबरदस्त बहस शुरू हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि इस बहस के दौरान उसे गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकियां भी मिलीं।