महाराष्ट्र: मरीज के खाने में मिला कॉकरोच, अस्पताल का कैंटीन सील
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महाराष्ट्र के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में एक मरीज को अपने खाने में कॉकरोच मिला। यह मरीज अपनी आंखों की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती था। इस घटना के बाद महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कैंटीन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में खाने की सुरक्षा से जुड़ी कई खामियां पाई गईं, जिसके बाद कैंटीन को तुरंत बंद कर दिया गया।
मरीजों को अब बाहर से मिलेगा खाना
कैंटीन चलाने वाले राम कैटर्स को तब तक खाना परोसने की इजाजत नहीं मिलेगी, जब तक वे सभी कमियों को दूर नहीं कर लेते और महाराष्ट्र FDA से मंजूरी नहीं ले लेते। अस्पताल की डीन, डॉ. स्वप्नाली कदम ने बताया कि फिलहाल मरीजों को बाहर से खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसी बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने खाने की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर अस्पताल में विरोध प्रदर्शन भी किया।