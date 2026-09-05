महाराष्ट्र: मरीज के खाने में मिला कॉकरोच, अस्पताल का कैंटीन सील

कैंटीन चलाने वाले राम कैटर्स को तब तक खाना परोसने की इजाजत नहीं मिलेगी, जब तक वे सभी कमियों को दूर नहीं कर लेते और महाराष्ट्र FDA से मंजूरी नहीं ले लेते। अस्पताल की डीन, डॉ. स्वप्नाली कदम ने बताया कि फिलहाल मरीजों को बाहर से खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसी बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने खाने की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर अस्पताल में विरोध प्रदर्शन भी किया।