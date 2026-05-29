खाद लेकर भारत आ रहे 17 जहाज फंसे, सरकार ने बनाई अब ये योजना देश May 29, 2026

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण भारत के लिए निकले 17 उर्वरक (खाद) जहाज फारस की खाड़ी में फंस गए हैं। इससे भारत का सामान्य समुद्री मार्ग बाधित हो गया है। आपूर्ति जारी रखने के लिए भारत सरकार अब एक वैकल्पिक रास्ते पर विचार कर रही है।

इस योजना के तहत, उर्वरक को ट्रकों के जरिए जमीन के रास्ते सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। फिर वहां से समुद्री जहाजों से भारत पहुंचाया जाएगा। यह रास्ता थोड़ा लंबा और महंगा जरूर है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि और ज्यादा देरी से बचने के लिए यह जरूरी है।