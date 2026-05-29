13 साल से जेल में बंद, मिली फांसी की सजा; अब कोर्ट ने क्यों कर दिया बरी? देश May 29, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल तक मौत की सजा का इंतजार कर रहे मेहताब की फांसी की सजा पलट दी है और उसे चर्चित बलात्कार और हत्या के मामले से बरी कर दिया है। जजों का कहना था कि उसे जेल में रखने लायक पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे। अदालत ने यह भी बताया कि मेहताब की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, वह शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं था। इससे उस पर लगा बलात्कार का आरोप बेबुनियाद साबित हुआ। इसी केस में एक और आरोपी को भी बरी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के पहले के फैसलों को पलट दिया है।