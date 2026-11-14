मुंबई एयरपोर्ट से उड़ानें शिफ्ट करने पर बवाल, IATA और एयरलाइंस ने उठाए सवाल

मुंबई के एयरपोर्ट्स पर बड़े बदलाव होने वाले हैं, लेकिन इस बात से हर कोई खुश नहीं है। मुंबई के अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियों से एक बड़ा बदलाव करने को कहा है।

एयरपोर्ट चाहता है कि एयरलाइंस अपनी करीब एक-तिहाई यात्री और कार्गो उड़ानों को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के टर्मिनल 2 से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) पर ले जाएं।

हालांकि, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) इस फैसले से खुश नहीं है। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि यह प्रस्ताव एयरलाइन कंपनियों के साथ मिलकर चर्चा के बाद तैयार नहीं किया गया।