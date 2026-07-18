बिगड़ी सोनम वांगचुक की तबीयत, हाई कोर्ट के आदेश पर अस्पताल में भर्ती

जंतर-मंतर के आसपास पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह-जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। वांगचुक को अस्पताल ले जाते समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया, लेकिन अधिकारियों ने स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला। डिप्टी कमिश्नर सचिन शर्मा ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने को 'बेहद जरूरी चिकित्सकीय कदम' बताया और पुलिस ने सभी से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की है।