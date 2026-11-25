सरकारी विभागों की एक टीम ने भी दुकानों पर ज्यादा पैसे लेने (ओवरचार्जिंग) और गलत माप-तौल का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा।

जूस के लिए रखे सड़े हुए फलों को तुरंत फेंकने का आदेश दिया गया, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो सके। ये जांचें पूरे मंडला सीजन में चलती रहेंगी।

मंदिर 30 दिसंबर को मकरविलक्कू तीर्थयात्रा सीजन के लिए फिर से खुलेगा और श्रद्धालु 19 जनवरी, 2027 तक दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद, मंदिर 20 जनवरी, 2027 को बंद हो जाएगा।