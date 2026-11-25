सबरीमाला: दुकानों पर बासी खाने समेत मिली कई गंभीर खामियां, लगा 1 लाख का जुर्माना
इस तीर्थयात्रा सीजन में सबरीमाला मंदिर के आसपास की दुकानों पर अधिकारियों ने 29 उल्लंघनों के मामले पकड़े, जिनमें से ज्यादातर गंदगी से जुड़े थे। इसके चलते इन दुकानों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईं। जैसे, वेटर बिना दस्ताने या सिर ढके काम कर रहे थे, रसोईघर गंदे मिले, और तो और सन्निधानम के एक होटल से बासी खाना भी जब्त किया गया जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया।
सरकारी विभागों को ज्यादा पैसे लेने के मामले और सड़े हुए फल भी मिले
सरकारी विभागों की एक टीम ने भी दुकानों पर ज्यादा पैसे लेने (ओवरचार्जिंग) और गलत माप-तौल का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा।
जूस के लिए रखे सड़े हुए फलों को तुरंत फेंकने का आदेश दिया गया, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो सके। ये जांचें पूरे मंडला सीजन में चलती रहेंगी।
मंदिर 30 दिसंबर को मकरविलक्कू तीर्थयात्रा सीजन के लिए फिर से खुलेगा और श्रद्धालु 19 जनवरी, 2027 तक दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद, मंदिर 20 जनवरी, 2027 को बंद हो जाएगा।