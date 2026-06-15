कैब में ड्राइवर ने किया यौन शोषण, महिला ने चीखकर खुद को बचाया; आरोपी गिरफ्तार देश Jun 15, 2026

बेंगलुरु में 9 जून को रात करीब 1:30 बजे ओला कैब में सफर कर रही एक महिला के लिए वो यात्रा एक डरावना अनुभव बन गई। ड्राइवर ने ट्रैफिक होने का बहाना बनाकर रास्ता बदलने को कहा, लेकिन उसने कैब को एक सुनसान जगह ले जाकर महिला यात्री का यौन शोषण किया। यह घटना सुबह 1:30 से 1:45 बजे के बीच हुई। इस दौरान महिला यात्री घबरा गई थी, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से खुद को बचाया।