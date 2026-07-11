पलवल अस्पताल की चौंकाने वाली सच्चाई आई सामने, मोबाइल टॉर्च से हुआ गर्भवती का ऑपरेशन देश Jul 11, 2026

पलवल के जिला नागरिक अस्पताल में 9 जुलाई को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में किया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई थी और अस्पताल का बैकअप सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे में डॉक्टरों को मजबूरन मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में ही ऑपरेशन पूरा करना पड़ा। यह घटना मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल उठता है कि जब अस्पताल जैसा बुनियादी ढांचा ही इतना कमजोर हो, तो भला मरीज कितने सुरक्षित महसूस कर सकते हैं?