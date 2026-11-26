कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। CJP के सह-संयोजक सौरभ दासा के बाद अब CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि CJP के तीनों प्रमुख नेताओं के विदेश जाने पर प्रतिबंध लग गया है। बता दें कि इन नेताओं ने 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में बिना सरकारी इजाजत के विरोध प्रदर्शन किया था। अब इस प्रदर्शन को लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।