CJP नेताओं पर शिकंजा: सौरभ दास के बाद अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। CJP के सह-संयोजक सौरभ दासा के बाद अब CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि CJP के तीनों प्रमुख नेताओं के विदेश जाने पर प्रतिबंध लग गया है। बता दें कि इन नेताओं ने 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में बिना सरकारी इजाजत के विरोध प्रदर्शन किया था। अब इस प्रदर्शन को लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
सौरव दास को UK की उड़ान में चढ़ने से रोका
इससे पहले दास को यूनाइटेड किंगडम (UK) जाने वाली उड़ान में चढ़ने से रोक दिया गया था। उनके पासपोर्ट रिकॉर्ड में उनकी शिक्षा, पते और माता-पिता से जुड़ी कुछ दिक्कतें सामने आई थीं। अधिकारियों ने उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए और इसी वजह से उन्हें यात्रा निगरानी सूची में डाल दिया गया। दास के वकीलों का कहना है कि उन्हें इस बात का पता दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही चला और अब वे इस फैसले को अदालत में चुनौती दे रहे हैं।