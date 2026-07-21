नोएडा में दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

हादसे के तुरंत बाद गुलशन ने पास के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। जबकि बाकी 2 दोस्त, नासिर और चंदन को तुरंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक दोस्त ने आरोप लगाया कि मदद पहुंचने में करीब एक घंटा लग गया। दोस्त ने बताया कि उसकी मां ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलवाई, जिसके बाद करीब एक घंटे बाद ही घायलों को आपातकालीन उपचार मिल सका। अफसोस की बात यह है कि चंदन को नहीं बचाया जा सका। उधर, नासिर की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।