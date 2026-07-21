नोएडा में दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर
नोएडा के सेक्टर 96 अंडरपास के पास सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 18 और 27 साल के 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। इसी तरह उनका तीसरा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक, तीनों दोस्त स्कूल से घर लौट रहे थे। वे 11वीं क्लास में दाखिले के लिए स्कूल गए थे। बताया गया है कि तीनों बिना हेलमेट के बहुत तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे, तभी अचानक उनकी बाइक डिवाइडर से जा टकराई।
दोस्त ने लगाया एक घंटे की देरी का आरोप
हादसे के तुरंत बाद गुलशन ने पास के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। जबकि बाकी 2 दोस्त, नासिर और चंदन को तुरंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक दोस्त ने आरोप लगाया कि मदद पहुंचने में करीब एक घंटा लग गया। दोस्त ने बताया कि उसकी मां ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलवाई, जिसके बाद करीब एक घंटे बाद ही घायलों को आपातकालीन उपचार मिल सका। अफसोस की बात यह है कि चंदन को नहीं बचाया जा सका। उधर, नासिर की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।