चौधरी सुजापुर से 2 बार कांग्रेस विधायक चुने गए थे। इसके अलावा, ममता बनर्जी की पहली सरकार में वे कुछ समय के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भी रहे।

उनका परिवार ऐसा था जिसकी राजनीति में गहरी जड़ें थीं; उनके भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी थे। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए, उनका अंतिम संस्कार मालदा स्थित उनके पैतृक घर पर किया जाएगा, जहां उन्हें अपने माता-पिता की कब्रों के बगल में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।