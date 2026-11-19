पश्चिम बंगाल की राजनीति के दिग्गज 'लेबुबाबू' का 92 साल की उम्र में निधन
अबू नासिर खान चौधरी, जो कई लोगों के बीच लेबुबाबू के नाम से मशहूर थे, का गुरुवार को 92 साल की उम्र में कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया।
उनके भतीजे और कांग्रेस के सांसद ईशा खान चौधरी ने इस खबर की पुष्टि की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चौधरी एक सम्मानित नेता के तौर पर जाने जाते थे और अपने समर्पण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
सुजापुर से 2 बार कांग्रेस विधायक चुने गए
चौधरी सुजापुर से 2 बार कांग्रेस विधायक चुने गए थे। इसके अलावा, ममता बनर्जी की पहली सरकार में वे कुछ समय के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भी रहे।
उनका परिवार ऐसा था जिसकी राजनीति में गहरी जड़ें थीं; उनके भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री एबीए गनी खान चौधरी थे। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए, उनका अंतिम संस्कार मालदा स्थित उनके पैतृक घर पर किया जाएगा, जहां उन्हें अपने माता-पिता की कब्रों के बगल में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।