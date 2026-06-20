जयपुर हमले के बाद जुंतर-मंतर किले में तब्दील, अभिजित दीपके के प्रदर्शन में 270 बॉडी कैमरों से निगरानी

पुलिस 270 बॉडी कैमरा का इस्तेमाल करेगी

सब कुछ शांति से चलता रहे, इसके लिए पुलिस ने जुंतर-मंतर के आसपास और प्रदर्शन स्थल पर CCTV कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा, वहां तैनात पुलिसकर्मियों के पास लगभग 270 बॉडी कैमरा होंगे, साथ ही पुलिस वीडियो ग्राफर्स भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ अफसर मौके पर मौजूद हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बैकअप फोर्स भी तैयार रखी गई है।

प्रदर्शन की संख्या को देखते हुए दिल्ली के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक का रास्ता बदला जा सकता है। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों को भी अलर्ट पर रखा गया है। सोचने वाली बात है कि CJP की शुरुआत तो ऑनलाइन एक मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन आज यह एक संगठित विरोध मंच बन चुकी है और इसके समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है।