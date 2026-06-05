अभिजीत दीपके ने दिल्ली प्रदर्शन से पहले परिवार को गोपनीय ठिकाने पर भेजा
अमेरिका में रहने वाले 30 वर्षीय अभिजीत दीपके 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक हैं। उन्होंने 6 जून को दिल्ली में होने वाले अपने बड़े प्रदर्शन से पहले अपने परिवार को एक गोपनीय जगह पर भेज दिया है। उनकी मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हों। इसी मकसद से वे आंदोलन कर रहे हैं और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, भले ही उन्हें अब तक कोई धमकी न मिली हो। अभिजीत के पिता भगवानराव बताते हैं कि वे थोड़े परेशान जरूर हैं, पर उन्हें बेटे के इरादों और उसकी कानून की जानकारी पर पूरा भरोसा है।
दीपके ने NEET छात्रों और उनके परिवारों की परेशानियों को उठाया
दिपके NEET छात्रों और उनके परिवारों की परेशानियों को लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने जाने-माने अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता असिम सरोड़े से भी सलाह ली है। दिपके का कहना है कि वे हवाई अड्डे से जंतर-मंतर तक के मार्च के दौरान किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक और प्रकाश राज जैसी मशहूर हस्तियों को भी इस आंदोलन से जुड़ने का न्योता दिया है। हालांकि, दिपके साफ करते हैं कि उनका यह कदम किसी राजनीति के लिए नहीं है; उन्हें तो बस शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार चाहिए।