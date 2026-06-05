अभिजीत दीपके ने दिल्ली प्रदर्शन से पहले परिवार को गोपनीय ठिकाने पर भेजा देश Jun 05, 2026

अमेरिका में रहने वाले 30 वर्षीय अभिजीत दीपके 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक हैं। उन्होंने 6 जून को दिल्ली में होने वाले अपने बड़े प्रदर्शन से पहले अपने परिवार को एक गोपनीय जगह पर भेज दिया है। उनकी मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हों। इसी मकसद से वे आंदोलन कर रहे हैं और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, भले ही उन्हें अब तक कोई धमकी न मिली हो। अभिजीत के पिता भगवानराव बताते हैं कि वे थोड़े परेशान जरूर हैं, पर उन्हें बेटे के इरादों और उसकी कानून की जानकारी पर पूरा भरोसा है।