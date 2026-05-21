कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण

दीपके का व्यंग्य युवाओं की बेरोजगारी को उजागर करता है

दीपके ने पुणे में पत्रकारिता की पढ़ाई की है। हाल ही में उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से जनसंपर्क में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने बड़े चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के लिए काम किया, लेकिन बाद में अपना अलग रास्ता बनाने के लिए नौकरी छोड़ दी। CJP के ज़रिए, वह हास्य और सक्रियता को जोड़कर युवाओं की बेरोजगारी पर रोशनी डालते हैं। वह युवाओं को आवाज देते हैं और भारत में नौकरियों व जवाबदेही पर एक गंभीर चर्चा छेड़ते हैं।