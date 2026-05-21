कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण
30 साल के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजित दीपके ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। यह एक ऑनलाइन व्यंग्य अभियान है, जिसकी प्रेरणा एक जज की उस टिप्पणी से मिली थी जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' कहा था। कुछ ही दिनों में इस पार्टी को इतना समर्थन मिला कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इससे जुड़ने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। महुआ मोइत्रा और प्रशांत भूषण जैसी प्रमुख हस्तियों ने भी इसकी तारीफ की है।
दीपके का व्यंग्य युवाओं की बेरोजगारी को उजागर करता है
दीपके ने पुणे में पत्रकारिता की पढ़ाई की है। हाल ही में उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से जनसंपर्क में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने बड़े चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के लिए काम किया, लेकिन बाद में अपना अलग रास्ता बनाने के लिए नौकरी छोड़ दी। CJP के ज़रिए, वह हास्य और सक्रियता को जोड़कर युवाओं की बेरोजगारी पर रोशनी डालते हैं। वह युवाओं को आवाज देते हैं और भारत में नौकरियों व जवाबदेही पर एक गंभीर चर्चा छेड़ते हैं।