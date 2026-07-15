सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर सरकार की चुप्पी को लेकर CJP प्रमुख ने जताई नाराजगी

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर सरकार की चुप्पी को लेकर CJP प्रमुख ने जताई नाराजगी
कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) संस्थापक अभिजित दिपके ने NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर सरकार की चुप्पी पर कड़ी नाराजगी जताई है। दिपके का कहना है कि वांगचुक छात्रों के भविष्य के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर खामोश बैठी है। उन्होंने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस गंभीर मुद्दे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी।
विपक्ष ने वांगचुक से की भूख हड़ताल खत्म करने की गुजारिश
वांगचुक ने 28 जून को जंतर-मंतर पर अपना अनशन शुरू किया था और तब से उनका 8.5 किलो वजन घट चुका है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए उनसे भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वांगचुक का जीवन बेहद कीमती है और इसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की, साथ ही उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया।