सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर सरकार की चुप्पी को लेकर CJP प्रमुख ने जताई नाराजगी

वांगचुक ने 28 जून को जंतर-मंतर पर अपना अनशन शुरू किया था और तब से उनका 8.5 किलो वजन घट चुका है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए उनसे भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वांगचुक का जीवन बेहद कीमती है और इसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की, साथ ही उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया।