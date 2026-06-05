जंतर-मंतर पर मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे दीपके, अमेरिका से लौटकर युवाओं को दिया ये अनोखा बुलावा- झंडे घर छोड़ आओ देश Jun 05, 2026

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके बोस्टन से उड़ान भरकर इस शनिवार सुबह दिल्ली आ रहे हैं। वे यहां कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ मिलकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की इजाजत मांगेंगे। दिपके ने लिखा, 'मैं भारत की तरफ जा रहा हूं... अपना भाग्य संविधान के हाथों में छोड़ रहा हूं। #JaiBhim।' इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य मकसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। इसमें सभी राजनीतिक विचारधारा के लोगों को शामिल होने का न्योता दिया गया है।