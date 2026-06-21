परीक्षा लीक पर जंतर मंतर में 'बल्ला बोल', दिपके का जेन जी वाला अनोखा विरोध
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर पर क्रिकेट खेलकर परीक्षा लीक और छात्रों की आत्महत्या के खिलाफ अपना विरोध जताया। पार्टी ने इसका एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें दिपके और उनके साथी प्रदर्शनकारी क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। CJP का मानना है कि इस तरह वे आज की युवा पीढ़ी से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे और उन्हें इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।
पुलिस ने CJP का प्रदर्शन स्थल खाली कराना शुरू किया
दिल्ली में CJP का यह दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन था। दिपके के प्रदर्शन की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को ठुकराए जाने के बाद, पुलिस ने प्रदर्शन स्थल खाली कराना शुरू कर दिया। हालांकि, दिपके और कुछ छात्र नेता अब भी मंच पर डटे हुए थे। इससे पहले दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला खत लिखा था। इसमें उन्होंने परीक्षा लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। पार्टी परीक्षाओं में होने वाली धांधली के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग कर रही है। युवा वर्ग को इन गंभीर मुद्दों से जोड़ने और अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए पार्टी क्रिकेट का सहारा ले रही है।