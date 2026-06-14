छात्र आत्महत्याएं: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सड़क पर CJP, खट्टर ने फंडिंग पर चेताया

खट्टर ने CJP को फंडिंग करने के खिलाफ चेतावनी दी

इस प्रदर्शन में कुछ विश्वविद्यालय के छात्र और स्थानीय गिग वर्कर शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि मीडियाकर्मियों की संख्या भी लगभग उतनी ही थी। उधर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CJP की कड़ी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस पार्टी को समर्थन देना या फंडिंग उपलब्ध कराना देश के हितों के खिलाफ माना जाएगा। इस बीच, एक छोटी सी झड़प होने के बाद आयोजकों को समय से पहले ही कार्यक्रम खत्म करना पड़ा। दीपक ने बताया कि पुणे और दिल्ली में भी ऐसे ही और प्रदर्शन किए जाएंगे। उनका कहना है कि वह छात्रों और उनके परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे।