केरलम के वायनाड में 38 साल बाद न्याय, डकैती के आरोपी को 13 साल की जेल

समद के ज्यादातर साथी तो 1993 में ही पकड़े गए और दोषी साबित हुए, जबकि एक साथी ने 2017 में सरेंडर कर दिया था। लेकिन समद आखिरकार अक्टूबर 2024 तक पुलिस की गिरफ्त से दूर ही रहा।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने सबूतों का ढेर लगा दिया। उन्होंने 40 गवाह और 166 दस्तावेज पेश किए, ताकि आखिरकार इस मामले का खात्मा हो सके।