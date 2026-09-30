केरलम के वायनाड में 38 साल बाद न्याय, डकैती के आरोपी को 13 साल की जेल
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1988 में केरलम के वायनाड में हुई बड़ी बैंक डकैती में शामिल अब्दुल समद को आखिरकार 13 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। अदालत का यह फैसला उस वक्त आया है जब समद और उसके 5 साथियों ने नल्लुरनाड सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में सेंध लगाई थी और लगभग 1 किलो सोना और कुछ नकद लेकर फरार हो गए थे।
वायनाड मामले में सरकारी वकीलों ने 40 गवाह पेश किए
समद के ज्यादातर साथी तो 1993 में ही पकड़े गए और दोषी साबित हुए, जबकि एक साथी ने 2017 में सरेंडर कर दिया था। लेकिन समद आखिरकार अक्टूबर 2024 तक पुलिस की गिरफ्त से दूर ही रहा।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने सबूतों का ढेर लगा दिया। उन्होंने 40 गवाह और 166 दस्तावेज पेश किए, ताकि आखिरकार इस मामले का खात्मा हो सके।