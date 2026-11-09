दिवाली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब', AQI 350 के पार

हिंदुस्तान टाइम्स के पॉल्यूशन डैशबोर्ड के अनुसार, दिवाली की रात को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में रात 8 बजे से ही भारी गिरावट आई। CPCB के 15 मिनट के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 39 निगरानी केंद्रों पर PM2.5 की औसत सांद्रता शाम 7.45 बजे 190 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जो रात 8 बजे बढ़कर 259 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई।

ये पूरे देश के 24 घंटे के औसत PM2.5 मानक से 4 गुना ज्यादा था।