ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि नियमों का पालन करने में बहुत खर्च आता है और भारी जुर्माना भी लगता है, जिससे वाहन मालिकों के लिए परेशानी बढ़ गई है। वे इस बात से भी नाराज हैं कि साल 2017 से स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) लगाने का काम केवल एक ही एजेंसी के पास है। वे चाहते हैं कि इन डिवाइस को लगवाने के लिए और विकल्प उपलब्ध हों। इसके साथ ही, वे पुराने हो चुके स्पीड टेस्टिंग के तरीकों पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि SLD सर्टिफिकेट अपलोड करने के तरीके भी आसान होने चाहिए और यह काम लोकल ऑफिसों की बजाय खुद मैन्युफैक्चरर्स को ही करना चाहिए।