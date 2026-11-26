असम में AAMTA का 'चक्का जाम': सख्त नियमों से सड़कों से गायब हुईं हजारों बस और टैक्सी
असम में हजारों बसें और टैक्सी सड़कों से गायब होने के कारण लोगों को यात्रा में भारी परेशानी हो रही है। कमर्शियल ट्रांसपोर्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इस हड़ताल की अगुवाई ऑल असम मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (AAMTA) कर रहा है। वे नए वाहन सुरक्षा उपकरण और फिटनेस जांच के नियमों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवरों का कहना है कि ये नियम बहुत मुश्किल हैं।
ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ज्यादा SLD इंस्टॉलर की मांग की
ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि नियमों का पालन करने में बहुत खर्च आता है और भारी जुर्माना भी लगता है, जिससे वाहन मालिकों के लिए परेशानी बढ़ गई है। वे इस बात से भी नाराज हैं कि साल 2017 से स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) लगाने का काम केवल एक ही एजेंसी के पास है। वे चाहते हैं कि इन डिवाइस को लगवाने के लिए और विकल्प उपलब्ध हों। इसके साथ ही, वे पुराने हो चुके स्पीड टेस्टिंग के तरीकों पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि SLD सर्टिफिकेट अपलोड करने के तरीके भी आसान होने चाहिए और यह काम लोकल ऑफिसों की बजाय खुद मैन्युफैक्चरर्स को ही करना चाहिए।