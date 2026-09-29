कानपुर विमान हादसा: AAIB रिपोर्ट ने खोली जानलेवा सुरक्षा खामियों की पोल

AAIB ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमानों के उड़ान डाटा ट्रैक करने के लिए कोई पुख्ता सिस्टम नहीं था। सुरक्षा जांच के लिए रैंडम चेक करने का दावा तो किया गया, लेकिन उसके रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि AAIB ने भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से निगरानी के नियमों को और सख्त करने की अपील की है। चूंकि विमान में ब्लैक बॉक्स नहीं था, इसलिए जांचकर्ता अब घटनास्थल पर मिले उपकरणों से डाटा निकालने के लिए इटली और अमेरिका के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।