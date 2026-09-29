कानपुर विमान हादसा: AAIB रिपोर्ट ने खोली जानलेवा सुरक्षा खामियों की पोल
कानपुर में 27 अगस्त को हुए विमान हादसे पर एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें उड़ान सुरक्षा के नियमों में कई बड़ी कमियां सामने आई हैं। प्रशिक्षित पायलट के साथ डिप्टी चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जिस टेक्नाम P2006T विमान को उड़ा रहे थे, वो प्रशिक्षण के दौरान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे से पहले विमान से कोई इमरजेंसी कॉल भी नहीं भेजी गई थी। इस दुखद हादसे में दोनों पायलटों की जान चली गई थी।
AAIB ने DGCA से निगरानी बढ़ाने को कहा
AAIB ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमानों के उड़ान डाटा ट्रैक करने के लिए कोई पुख्ता सिस्टम नहीं था। सुरक्षा जांच के लिए रैंडम चेक करने का दावा तो किया गया, लेकिन उसके रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि AAIB ने भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से निगरानी के नियमों को और सख्त करने की अपील की है। चूंकि विमान में ब्लैक बॉक्स नहीं था, इसलिए जांचकर्ता अब घटनास्थल पर मिले उपकरणों से डाटा निकालने के लिए इटली और अमेरिका के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।