पुलिस को मोटा कहने पर कार्रवाई, जंतर-मंतर से महिला को हिरासत में लिया

महिला के पिता और फिल्म निर्माता अश्विनी चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, 'हिम्मत...यह हमारे खून में है। मेरे पिताजी से लेकर मेरे भाई और अब हमारी बेटी तक। सेब का पेड़ अपने मूल से दूर नहीं गिरता।' यह विरोध प्रदर्शन भी अपने आप में काफी गरमाया हुआ था। इस दौरान करीब 110 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए।