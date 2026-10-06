पुलिस को मोटा कहने पर कार्रवाई, जंतर-मंतर से महिला को हिरासत में लिया
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मतदाता सूची में बदलाव के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही एक महिला को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल, महिला ने एक इंटरव्यू के दौरान पुलिस अधिकारियों को 'ढिडकियालू' और 'अयोग्य' कहा था। इतना ही नहीं, उसने यह मजाक भी किया कि अगर वह भाग जाए तो क्या पुलिसवाले उसे पकड़ पाएंगे। यह पूरा वाकया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
अश्विनी चौधरी ने बेटी का साथ दिया
महिला के पिता और फिल्म निर्माता अश्विनी चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, 'हिम्मत...यह हमारे खून में है। मेरे पिताजी से लेकर मेरे भाई और अब हमारी बेटी तक। सेब का पेड़ अपने मूल से दूर नहीं गिरता।' यह विरोध प्रदर्शन भी अपने आप में काफी गरमाया हुआ था। इस दौरान करीब 110 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए।