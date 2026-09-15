दिल्ली में व्हाट्सऐप पर 'गोल्डी बराड़' के नाम से 200 करोड़ की फिरौती मांगी
उत्तर दिल्ली की रहने वाली एक महिला के पास व्हाट्सऐप पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मशहूर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताया और उससे 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। जब महिला ने रकम देने से इनकार किया, तब आरोपी ने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी।
शुरू में महिला ने इन धमकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे दोबारा कॉल करके और ज्यादा डराया जाने लगा, तब उसने पुलिस से मदद मांगी।
पुलिस ने दर्ज किया भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज कर ली है। वे इस अंतरराष्ट्रीय नंबर के पीछे छिपे शख्स की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।
स्थानीय पुलिस और स्पेशल सेल, दोनों मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। वे पता लगा रहे हैं कि क्या वाकई गोल्डी बराड़ का इस मामले से कोई लेना-देना है, या फिर यह कोई पारिवारिक संपत्ति का विवाद है या कोई निजी रंजिश।
फिलहाल, पुलिस की पहली प्राथमिकता महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करना और इस पूरे मामले की असली वजह जानना है।