दिल्ली में व्हाट्सऐप पर 'गोल्डी बराड़' के नाम से 200 करोड़ की फिरौती मांगी

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज कर ली है। वे इस अंतरराष्ट्रीय नंबर के पीछे छिपे शख्स की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्थानीय पुलिस और स्पेशल सेल, दोनों मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। वे पता लगा रहे हैं कि क्या वाकई गोल्डी बराड़ का इस मामले से कोई लेना-देना है, या फिर यह कोई पारिवारिक संपत्ति का विवाद है या कोई निजी रंजिश।

फिलहाल, पुलिस की पहली प्राथमिकता महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करना और इस पूरे मामले की असली वजह जानना है।