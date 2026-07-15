उत्तर प्रदेश: फर्जी IAS बनकर रचाई शादी, फिर पति से मांगे 40 लाख
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उत्तर प्रदेश के बरेली में साधना नाम की एक महिला ने खुद को IAS अधिकारी बताकर अभिषेक नाम के एक युवक को ऑनलाइन नकली फोटो और वीडियो के जरिए अपने झांसे में लिया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसने अभिषेक को डराया-धमकाया और मारपीट भी की। साधना ने अभिषेक से अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनाने के लिए 40 लाख रुपये की मांग की। जब अभिषेक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।
FIR में साधना के 3 रिश्तेदारों के नाम
FIR में साधना के पिता, भाई और मौसी के पति का भी नाम शामिल है, क्योंकि उन्होंने इस धोखेबाजी में उसकी मदद की थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान साधना ने खुद कबूल किया कि उसने ऑनलाइन IAS अधिकारी बनकर अभिषेक से पैसे ठगे हैं। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।