उत्तर प्रदेश: फर्जी IAS बनकर रचाई शादी, फिर पति से मांगे 40 लाख

उत्तर प्रदेश के बरेली में साधना नाम की एक महिला ने खुद को IAS अधिकारी बताकर अभिषेक नाम के एक युवक को ऑनलाइन नकली फोटो और वीडियो के जरिए अपने झांसे में लिया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसने अभिषेक को डराया-धमकाया और मारपीट भी की। साधना ने अभिषेक से अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनाने के लिए 40 लाख रुपये की मांग की। जब अभिषेक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।