इस काम में रैपिड रिस्पांस और एलिफेंट स्क्वाड जैसी कई टीमें शामिल हैं। मुन्नार के DFO साजू वर्गीस इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, जिन्हें पशु डॉक्टरों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है।

'चक्काकोम्बन' ने पहले भी स्थानीय लोगों को काफी डराया है। यह हाथी कटहल की तलाश में कई बार रिहायशी इलाकों में घुस आया, लोगों पर हमला किया और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से आज स्कूल और आंगनवाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं।

लोगों से कहा गया है कि वे सतर्क रहें और बेवजह घर से बाहर न निकलें। उन्हें ऑपरेशन वाली जगह के पास जाने या हाथी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा करने से भी मना किया गया है। क्षेत्र के पाँच अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएँ भी तैयार रखी गई हैं।