उत्पाती जंगली हाथी को पकड़ने का महा-अभियान, 140 लोगों की टीम ने घेरा
केरल के इडुक्की के चिन्नकनाल में 140 सदस्यों वाली एक बड़ी टीम उतरी है। यह टीम 'चक्काकोम्बन' नाम के जंगली हाथी को सुरक्षित तरीके से पकड़कर कहीं और ले जाने का काम कर रही है, जो इलाके में काफी उत्पात मचाता रहा है।
योजना यह है कि इस हाथी को बेहोश करने से पहले एक सुरक्षित जगह ले जाया जाए। फिर उसे रेडियो कॉलर पहनाकर, अभियान पूरा होने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
यह मिशन बुधवार सुबह चिन्नकनाल में शुरू हुआ, जहां 'चक्काकोम्बन' अनायीरंकल बांध के पास है। उम्मीद है कि यह काम दोपहर तक पूरा हो जाएगा।
साजू वर्गीस की अगुवाई में टीमें जुटीं, स्कूल बंद किए गए
इस काम में रैपिड रिस्पांस और एलिफेंट स्क्वाड जैसी कई टीमें शामिल हैं। मुन्नार के DFO साजू वर्गीस इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, जिन्हें पशु डॉक्टरों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है।
'चक्काकोम्बन' ने पहले भी स्थानीय लोगों को काफी डराया है। यह हाथी कटहल की तलाश में कई बार रिहायशी इलाकों में घुस आया, लोगों पर हमला किया और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से आज स्कूल और आंगनवाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं।
लोगों से कहा गया है कि वे सतर्क रहें और बेवजह घर से बाहर न निकलें। उन्हें ऑपरेशन वाली जगह के पास जाने या हाथी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा करने से भी मना किया गया है। क्षेत्र के पाँच अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएँ भी तैयार रखी गई हैं।