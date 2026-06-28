कोटा में 18 वर्षीय JEE की छात्रा ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
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कोटा में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) की तैयारी कर रही बिहार की 18 वर्षीय एक छात्रा ने शनिवार देर रात एक ओवरपास से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना ने कोटा में विद्यार्थियों पर बढ़ते तनाव की पुरानी चिंता को और गहरा कर दिया है।
कई छात्र आत्महत्याओं के बीच पुलिस जांच
पुलिस ने बताया कि छात्रा जनवरी में ही पढ़ाई के लिए कोटा आई थी और अपने कोचिंग सेंटर के पास एक PG में रह रही थी। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। वे छात्रा के PG, कोचिंग संस्थान, उसके मोबाइल फोन और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं। गौरतलब है कि इस साल कोटा में 6 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है, जिससे यह पता चलता है कि यहां युवा विद्यार्थियों पर पढ़ाई का कितना अधिक दबाव है।