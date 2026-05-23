दिल्ली को आंधी ने दी राहत, IMD ने जारी किया लू का ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 27 मई तक यहां का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रातें भी कुछ कम गर्म नहीं हैं। हाल ही में सफदरजंग वेधशाला में एक दशक से भी ज्यादा समय की सबसे गर्म मई की रात दर्ज की गई, जब पारा करीब 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। कई उत्तरी राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों को ज्यादा गंभीर हालात के लिए रेड अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि जून के आखिर में मॉनसून आने तक असली राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।