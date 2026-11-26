यह बढ़ती जरूरत भारत की बढ़ती हुई टैलेंट पूल और AI जैसी नई तकनीकों में हो रही बड़ी तरक्की के कारण है।

कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट कंपनियों को सलाह देती है कि वे सिर्फ जगह के आकार पर ध्यान न दें, बल्कि इस बात पर ज़्यादा गौर करें कि कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए क्या चाहिए।

सीधा मतलब यह है कि जैसे-जैसे भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है, वैसे-वैसे उसके वर्कस्पेस को भी उसी स्तर का होना पड़ेगा।