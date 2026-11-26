दफ्तरों में घुटन: भारत के 8 बड़े शहरों में 26 करोड़ वर्ग फुट जगह की तंगी
लेखन Manoj Panchal
एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत के 8 सबसे बड़े शहरों को अपने बढ़ते वर्कफोर्स के लिए 26 करोड़ वर्ग फुट ज्यादा ऑफिस स्पेस की जरूरत है।
फिलहाल, हर कर्मचारी के लिए औसतन 80 वर्ग फुट जगह ही मिल पा रही है, जो कि 100 वर्ग फुट के तय मानक से काफी कम है।
इस मामले में बेंगलुरु सबसे ऊपर है, जबकि मुंबई और दिल्ली-NCR उससे पीछे नहीं हैं।
प्रतिभा और AI को चाहिए बेहतर वर्कस्पेस
यह बढ़ती जरूरत भारत की बढ़ती हुई टैलेंट पूल और AI जैसी नई तकनीकों में हो रही बड़ी तरक्की के कारण है।
कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट कंपनियों को सलाह देती है कि वे सिर्फ जगह के आकार पर ध्यान न दें, बल्कि इस बात पर ज़्यादा गौर करें कि कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए क्या चाहिए।
सीधा मतलब यह है कि जैसे-जैसे भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है, वैसे-वैसे उसके वर्कस्पेस को भी उसी स्तर का होना पड़ेगा।