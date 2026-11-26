हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत ताडिपत्रि के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

परिवहन मंत्री मंदीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए।

मंत्री ने सड़क सुरक्षा नियमों को और मजबूत करने की भी अपील की। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि आंध्र प्रदेश में ऐसी कई दुर्घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं, जिससे राज्यभर में चिंता का माहौल है।