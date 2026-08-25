महाराष्ट्र: पालघर के आश्रम स्कूल में हुई मासूम की मौत, 2 साल में 584 बच्चों ने गंवाई जान

बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्कूल के सभी 395 बच्चों की जांच की। जांच के दौरान 26 और बच्चों में खांसी और बुखार के लक्षण मिले हैं। इन बच्चों को मस्वां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरी निगरानी में रखा गया है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। स्कूल परिसर में साफ़-सफाई और पानी को शुद्ध करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र के आश्रम स्कूलों में कुल 584 बच्चों की जान जा चुकी है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी आश्रम स्कूलों की सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया गया है।