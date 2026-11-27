व्हाट्सऐप पर मिला फर्जी शादी का न्योता, खाते से उड़ गए 10 लाख रुपये
गुजरात के एक शख्स ने व्हाट्सऐप पर आए एक फर्जी शादी के कार्ड को डाउनलोड करने के बाद 10 लाख रुपये से ज्यादा गंवा दिए।
यह न्योता एक APK फाइल के रूप में आया था, जिसे डाउनलोड करते ही हैकर्स को उनके फोन का एक्सेस मिल गया और उन्होंने बैंक खाते से पैसे निकाल लिए।
पुलिस ने पैसों के इस लेन-देन का पता देवेंद्र मलिक तक लगाया, आरोप है कि देवेंद्र मलिक ने स्कैमर्स को अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करने दिया, जिसके बदले उन्हें कुछ हिस्सा मिलता था।
पुलिस की सलाह: APK से बचें, 1930 पर फोन करें
यह धोखाधड़ी एक व्हाट्सऐप मैसेज से शुरू हुई और इसका अंत एक बड़े आर्थिक नुकसान के साथ हुआ। पुलिस सभी लोगों से संदिग्ध APK फाइलें डाउनलोड न करने या अनजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील कर रही है।
ये आपके डिवाइस और आपके पैसे दोनों को आसानी से खतरे में डाल सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई ऐसी लेन-देन दिखे जिसकी आपने मंजूरी न दी हो, या आप ऐसे किसी स्कैम का शिकार हों, तो तुरंत 1930 पर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर फोन करें। जल्द कार्रवाई से धोखाधड़ी वाले खातों में ट्रांसफर किए गए पैसों को फ्रीज करने में मदद मिल सकती है।