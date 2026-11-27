यह धोखाधड़ी एक व्हाट्सऐप मैसेज से शुरू हुई और इसका अंत एक बड़े आर्थिक नुकसान के साथ हुआ। पुलिस सभी लोगों से संदिग्ध APK फाइलें डाउनलोड न करने या अनजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील कर रही है।

ये आपके डिवाइस और आपके पैसे दोनों को आसानी से खतरे में डाल सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई ऐसी लेन-देन दिखे जिसकी आपने मंजूरी न दी हो, या आप ऐसे किसी स्कैम का शिकार हों, तो तुरंत 1930 पर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर फोन करें। जल्द कार्रवाई से धोखाधड़ी वाले खातों में ट्रांसफर किए गए पैसों को फ्रीज करने में मदद मिल सकती है।