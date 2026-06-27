केरलम में 'रेडियो कॉलर' वाले हाथी की मौत, मानव-वन्यजीव संघर्ष पर गंभीर सवाल देश Jun 27, 2026

केरल के वेटांपारा जंगल में शनिवार को एक रेडियो कॉलर वाला बिना दांत का हाथी मृत पाया गया। इस हाथी को कुछ समय पहले आबादी वाले इलाकों से हटाकर जंगल में छोड़ा गया था। दरअसल, यह हाथी पहले कोथमंगलम के रिहायशी इलाकों में आ गया था, जिससे वहां काफी हंगामा मच गया। उस समय वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बेहोश करके उस पर एक ट्रैकिंग उपकरण लगाया और वापस जंगल में छोड़ दिया।