केरलम में 'रेडियो कॉलर' वाले हाथी की मौत, मानव-वन्यजीव संघर्ष पर गंभीर सवाल
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केरल के वेटांपारा जंगल में शनिवार को एक रेडियो कॉलर वाला बिना दांत का हाथी मृत पाया गया। इस हाथी को कुछ समय पहले आबादी वाले इलाकों से हटाकर जंगल में छोड़ा गया था। दरअसल, यह हाथी पहले कोथमंगलम के रिहायशी इलाकों में आ गया था, जिससे वहां काफी हंगामा मच गया। उस समय वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बेहोश करके उस पर एक ट्रैकिंग उपकरण लगाया और वापस जंगल में छोड़ दिया।
पोस्टमार्टम में होगा मौत के कारणों का खुलासा
मलयट्टूर मंडलीय वन अधिकारी (DFO) कार्तिक पी ने बताया कि हाथी का शव जंगल की सीमा के पास नियमित निगरानी के दौरान मिला। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही हाथी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस अचानक हुई मौत से इस बात पर चिंता बढ़ गई है कि आबादी वाले इलाकों से हटाए गए हाथियों के लिए नई जगह पर ढलना कितना मुश्किल होता है।