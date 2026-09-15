मुख्यमंत्री विजय के डीपफेक वीडियो से हड़कंप, AI का गलत इस्तेमाल करने वाला राजस्थान से गिरफ्तार

पुलिस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद खान का पता चल पाया। पुलिस ने उसके पास से इस अपराध में इस्तेमाल किए गए डिवाइस भी जब्त किए हैं।

अब जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या उसने यह काम अकेले किया या इसमें उसे किसी और की भी मदद मिली थी। साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि दूसरे राज्यों में भी AI का इस्तेमाल किस तरह धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है।

CID ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से भी इन फर्जी वीडियो को हटाने के लिए कहा है। अभी भी इस बात की जांच जारी है कि क्या शाबू खान ने अकेले ही यह किया या वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था।