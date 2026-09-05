नवी मुंबई: ढोंगी बाबा ने महिला से ठगे सवा करोड़ रुपये, बाद में दी 'नतीजे' भुगतने की धमकी
56 साल की एक महिला ने अपने परिवार को कथित संकट से बचाने की उम्मीद में 1.22 करोड़ रुपये से ज्यादा गंवा दिए। दरअसल, एक फर्जी बाबा और उसकी पत्नी ने उसे यह भरोसा दिला दिया था कि काले जादू की वजह से उसके परिवार की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। इन ठगों ने धीरे-धीरे उस पर बहुत दबाव डाला और कहा कि इन स्थितियों को ठीक करने के लिए "विशेष पूजा-पाठ" करवाना बेहद जरूरी है।
जब महिला ने पैसे देने से मना किया, तो उन्होंने उसे गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला के पति एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। इस पूरे मामले की शिकायत 3 सितंबर को पुलिस में दर्ज कराई गई।
धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
उत्तर प्रदेश के रईशमिया और उसकी पत्नी अस्मा की पहचान जालना के एक बाबा ने इस महिला से कराई थी। इन ठगों को पैसे देने के लिए महिला ने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी और उससे मिले पैसे इन्हीं को दिए।
इतना ही नहीं, उसकी बेटी ने भी साल 2020 से 2021 के बीच कई बार इन लोगों को पैसे भेजे थे। पुलिस ने इस जोड़े के खिलाफ धोखाधड़ी और काले जादू से जुड़े कानूनों के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।