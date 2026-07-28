मुंबई में 1.64 करोड़ रुपये की ठगी, 75 साल के बुजुर्ग ने असली पुलिस को भी समझा धोखेबाज

मुंबई में एक 75 साल के बुजुर्ग ठगी का शिकार हो गए हैं। खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले धोखेबाजों ने उन्हें झांसे में लेकर 1.64 करोड़ रुपये ऐंठ लिए।

यह ठगी कई हफ्तों तक चलती रही। बुजुर्ग ने अलग-अलग किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि फोन करने वाले असली पुलिसकर्मी ही हैं।

जब असली पुलिसकर्मी उन्हें चेतावनी देने उनके घर पहुंचे, तो बुजुर्ग ने उन्हें भी ठग समझा और दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया।