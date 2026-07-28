मुंबई में 1.64 करोड़ रुपये की ठगी, 75 साल के बुजुर्ग ने असली पुलिस को भी समझा धोखेबाज
मुंबई में एक 75 साल के बुजुर्ग ठगी का शिकार हो गए हैं। खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले धोखेबाजों ने उन्हें झांसे में लेकर 1.64 करोड़ रुपये ऐंठ लिए।
यह ठगी कई हफ्तों तक चलती रही। बुजुर्ग ने अलग-अलग किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि फोन करने वाले असली पुलिसकर्मी ही हैं।
जब असली पुलिसकर्मी उन्हें चेतावनी देने उनके घर पहुंचे, तो बुजुर्ग ने उन्हें भी ठग समझा और दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया।
साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया, अब पैसों की तलाश जारी
जब साइबर पुलिस अकेले बुजुर्ग को समझाने में नाकाम रही, तो उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों, हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों और धोखाधड़ी के एक और शिकार को अपने साथ बुलाया।
काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बुजुर्ग को समझ आया कि उनके साथ ठगी हुई है और उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और अब ठगे गए पैसों का पता लगाने में जुटी है।