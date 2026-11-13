उत्तर प्रदेश में चलती बाइक पर कूदा बंदर, चाचा-भतीजी की मौत

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक बेहद दुखद हादसा हुआ। चलती मोटरसाइकिल पर अचानक एक बंदर कूद गया, जिसकी वजह से बाइक सवार कमलेश कुमार का संतुलन बिगड़ गया।

बाइक पलटने के बाद कमलेश की 6 साल की भतीजी समीक्षा एक कार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं, कमलेश कुमार ने भी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।