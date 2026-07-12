बंगाल की खाड़ी में 4.5 तीव्रता का भूकंप, विशाखापट्टनम में महसूस हुए झटके
रविवार सुबह करीब 5:05 बजे बंगाल की खाड़ी में 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। यह भूकंप आंध्र प्रदेश के तट के पास, समुद्र में काफी अंदर आया था। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र काकीनाडा से करीब 227 किलोमीटर पूर्व, वहीं राजमुंदरी से 275 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया।
विशाखापत्तनम में भूकंप के झटके, कोई चोट या नुकसान नहीं
विशाखापट्टनम के MVP कॉलोनी और पेडावल्तायर जैसे इलाकों के लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। देखते ही देखते उन्होंने एक्स और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अनुभव साझा करना शुरू कर दिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के भी चोटिल होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
केंद्र ओडिशा और छत्तीसगढ़ के शहरों से काफी दूर था
भूकंप का यह केंद्र ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों से भी काफी फासले पर था। यह बेरहमपुर से करीब 282 किलोमीटर दक्षिण में और पुरी से 367 किलोमीटर दूर स्थित था। इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण जमीन पर ज्यादातर इलाकों में भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए और स्थिति सामान्य बनी रही।