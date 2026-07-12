बंगाल की खाड़ी में 4.5 तीव्रता का भूकंप, विशाखापट्टनम में महसूस हुए झटके देश Jul 12, 2026

रविवार सुबह करीब 5:05 बजे बंगाल की खाड़ी में 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। यह भूकंप आंध्र प्रदेश के तट के पास, समुद्र में काफी अंदर आया था। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र काकीनाडा से करीब 227 किलोमीटर पूर्व, वहीं राजमुंदरी से 275 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया।