जेवर में 5000 करोड़ का मेडिकल हब, अब उत्तर प्रदेश में मिलेगा विश्वस्तरीय इलाज
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जेवर में करीब 200 एकड़ जमीन पर 5,000 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा मेडिकल हब बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, रिसर्च सेंटर और रिहैबिलिटेशन जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। इसका मुख्य मकसद मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जिससे लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके।
वर्ल्ड बैंक से जेवर हब को फंड मिलने की संभावना
इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडिंग मिलने की संभावना है। कुछ शुरुआती देरी के बावजूद, अब इस पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। यह मेडिकल हब सिर्फ देश के भीतर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत और विदेशों से मरीजों को आकर्षित करना, स्थानीय स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और उत्तर प्रदेश को उन्नत चिकित्सा देखभाल के एक प्रमुख केंद्र के तौर पर स्थापित करना है।