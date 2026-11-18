पुणे की टिंबर मार्केट में लगी भीषण आग, 50 दुकानें जलकर राख
लेखन Manoj Panchal
बुधवार तड़के सुबह पुणे के टिंबर मार्केट में एक भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं।
यह भयानक आग तड़के करीब 2 बजकर 5 मिनट पर लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।
पुणे की आग 2 घंटे में काबू में आई
आग बुझाने के लिए लगभग 150 कर्मचारी और दमकल की 27 गाड़ियां (फायर टेंडर) एक साथ काम पर लगीं। उनकी कड़ी मशक्कत से सिर्फ दो घंटे के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया और इसे आसपास के घरों तक फैलने से रोक दिया गया।
आग शांत होने के बाद भी ठंडा करने का काम अभी जारी है और अधिकारी आग लगने के असली कारण का पता लगा रहे हैं। त्वरित कार्रवाई और एकजुट प्रयास से इस मुश्किल घड़ी में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।
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