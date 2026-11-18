आग बुझाने के लिए लगभग 150 कर्मचारी और दमकल की 27 गाड़ियां (फायर टेंडर) एक साथ काम पर लगीं। उनकी कड़ी मशक्कत से सिर्फ दो घंटे के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया और इसे आसपास के घरों तक फैलने से रोक दिया गया।

आग शांत होने के बाद भी ठंडा करने का काम अभी जारी है और अधिकारी आग लगने के असली कारण का पता लगा रहे हैं। त्वरित कार्रवाई और एकजुट प्रयास से इस मुश्किल घड़ी में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।