दिवाली की रात मदुरै के तनिष्क शोरूम से 50 करोड़ रुपये के गहने चोरी

पुलिस ने इस चोरी की जांच के लिए 9 स्पेशल टीमें बनाई हैं। ये टीमें CCTV फुटेज खंगाल रही हैं और आसपास के इलाकों में गाड़ियों की तलाशी ले रही हैं ताकि चोर का पता लगाया जा सके। पुलिस का मानना है कि चोर शायद निर्माण कार्य में लगे मचान का इस्तेमाल करके शोरूम के अंदर घुसा होगा। शोरूम के पास के ट्रांजिट हब और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

इस बीच, AIADMK के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य भर में हुई चोरी और डकैती की कई दूसरी घटनाओं का भी जिक्र किया। पलानीस्वामी ने इन वारदातों में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार से मांग की है।