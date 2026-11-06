IRCTC ने एक रुपया कम लौटाया, अब चुकाने होंगे 3,100 रुपये

संजय राज ने अगस्त 2024 में एक AC ट्रेन टिकट बुक कराया था। बाद में उन्होंने इसे रद्द कर दिया, जिसके बाद उन्हें 341 रुपये वापस मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, उन्हें सिर्फ 340 रुपये ही मिले, यानी 1 रुपये कम।

यह छोटी सी कमी ही शिकायत दर्ज कराने के लिए काफी थी। आयोग ने अपनी सुनवाई में इस बात पर सहमति जताई कि छोटी से छोटी गलती भी मायने रखती है। आयोग ने IRCTC को निर्देश दिया कि वह गायब 1 रुपये लौटाए, 100 रुपये हर्जाने के तौर पर दे, 3,000 रुपये कानूनी खर्च के लिए चुकाए और टिकट रद्द होने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज भी दे।