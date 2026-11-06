IRCTC ने एक रुपया कम लौटाया, अब चुकाने होंगे 3,100 रुपये
केरलम के एक व्यक्ति ने IRCTC के खिलाफ एक छोटी लेकिन बहुत मायने रखने वाली जीत हासिल की है। दरअसल, IRCTC ने उनके कैंसिल किए गए ट्रेन टिकट के रिफंड में 1 रुपये कम दिए थे।
स्थानीय उपभोक्ता आयोग ने IRCTC को सेवा में कमी का दोषी पाया और आदेश दिया कि वह केवल 1 रुपये ही नहीं, बल्कि हर्जाना और कानूनी खर्च भी अदा करे।
संजय राज ने जीता 1 रुपये का रिफंड
संजय राज ने अगस्त 2024 में एक AC ट्रेन टिकट बुक कराया था। बाद में उन्होंने इसे रद्द कर दिया, जिसके बाद उन्हें 341 रुपये वापस मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, उन्हें सिर्फ 340 रुपये ही मिले, यानी 1 रुपये कम।
यह छोटी सी कमी ही शिकायत दर्ज कराने के लिए काफी थी। आयोग ने अपनी सुनवाई में इस बात पर सहमति जताई कि छोटी से छोटी गलती भी मायने रखती है। आयोग ने IRCTC को निर्देश दिया कि वह गायब 1 रुपये लौटाए, 100 रुपये हर्जाने के तौर पर दे, 3,000 रुपये कानूनी खर्च के लिए चुकाए और टिकट रद्द होने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज भी दे।