सूरत में खौफनाक हादसा: चलती कार पर गिरा विशाल पेड़, 4 लोग फंसे
लेखन भारत शर्मा
सूरत के सिटीलाइट इलाके में 25 नवंबर को एक चलती कार पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। इस हादसे में कार के अंदर बैठे 4 लोग फंस गए और पास खड़ी एक दूसरी बलेनो गाड़ी को भी नुकसान हुआ। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। खुशकिस्मती से वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया और सभी चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
घटना के बाद पेड़ों की जांच की मांग उठी
आपातकालीन दल कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कटाई के औजारों का इस्तेमाल करके फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला और रास्ता साफ किया ताकि यातायात फिर से सुचारू हो सके। यह गंभीर घटना शहरी इलाकों में लगे बड़े पेड़ों की बेहतर देखभाल की ओर इशारा करती है। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए पेड़ों की नियमित जांच करना बहुत जरूरी है।