सूरत के सिटीलाइट इलाके में 25 नवंबर को एक चलती कार पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। इस हादसे में कार के अंदर बैठे 4 लोग फंस गए और पास खड़ी एक दूसरी बलेनो गाड़ी को भी नुकसान हुआ। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। खुशकिस्मती से वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया और सभी चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।