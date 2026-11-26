हादसे में मरने वालों की पहचान संदीप कुमार महतो (संग्रामपुर), सुनील नायक (पतरातु) और गंभीर महतो (गोला) के तौर पर हुई है। संदीप और सुनील की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, कृष्ण नायक, मनोज नायक, विवेक नायक और जय कुमार नायक घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और इस हादसे की जांच कर रही है।